Inzaghi il tecnico delle Coppe: così ha riportato l’Inter tra le grandi d’Europa

Simone Inzaghi dopo quattro anni di Inter, in caso di vittoria, potrebbe chiudere un cerchio bellissimo. Tutto passa dalla finale, dal risultato e dalle motivazioni future.

CICLO EUROPEO – Simone Inzaghi ha compiuto un percorso di crescita che oggi lo posiziona tra gli allenatori più apprezzati del panorama internazionale. Da tecnico contestato in Italia a specialista delle notti europee. Con la sua Inter ha saputo costruire una squadra competitiva, cinica e matura, capace di imporsi sul palcoscenico europeo e tornare in pianta stabile tra le big del continente. Il ciclo europeo riparte con la finale di Europa League raggiunta da Antonio Conte, poi persa in favore del Siviglia nel 2020. Dal suo arrivo nel 2021, l’ex tecnico della Lazio ha raccolto due finali europee in tre anni. L’Europa sfiorata nel 2023 e ora l’appuntamento con la storia a Monaco per la finale di Champions League. Il percorso europeo dell’Inter sotto Inzaghi è stato solido, frutto di una mentalità che si esalta nei tornei a eliminazione diretta. Preparazione, adattabilità e gestione delle pressioni hanno reso la squadra temibile per chiunque.

Simone Inzaghi e il pallino per le notti europee

SNODO – Ma il lavoro di Inzaghi non si limita solo ai risultati. Ha dato continuità alla struttura tattica del 3-5-2, migliorando il palleggio, valorizzando giocatori chiave come Hakan Calhanoglu, Alessandro Bastoni e Henrikh Mkhitaryan, e trasformando l’Inter in un gruppo coeso. La sua gestione ha permesso al club di restare competitivo pur in un contesto economico difficile, centrando regolarmente la qualificazione in Champions League e giocando finali nazionali e internazionali. Ora il tecnico si trova davanti allo snodo più importante della sua carriera. Una vittoria a Monaco di Baviera potrebbe chiudere un ciclo perfetto. Una sconfitta, invece, potrebbe spingerlo a restare per completare l’opera. Ma una cosa è certa: Simone Inzaghi ha riportato l’Inter dove merita di stare. Tra le grandi d’Europa.