Inzaghi si studia il calendario. Dall’Europa al Napoli: settimana decisiva

Simone Inzaghi si studia bene il campionato: il pensiero non va solo al Venezia. Oltre ai lagunari, l’Inter dovrà affrontare nel giro di sette giorni sia l’Arsenal che il Napoli. Due big match che potrebbero dire tanto sulle potenzialità dei meneghini.

CALENDARIO – Con la partita contro il Venezia ad un passo, l’Inter di Simone Inzaghi pensa anche al futuro e alla prossima partita di Champions League. Dopo i lagunari, l’Inter ospiterà sempre a San Siro l’Arsenal per la quarta partita di Champions League. Contro i Gunners sarà un primo match-point per le squadre che puntano a qualificarsi direttamente agli ottavi rientrando dunque nei primi otto. Allo stesso tempo però, l’Inter non dimentica il percorso da fare in Serie A per restare agganciato al treno del Napoli. Gli Azzurri, con Antonio Conte, stanno viaggiando spediti e senza le interruzioni delle coppe europee, potrebbero presto prendere il largo. Proprio per questo motivo, con la sfida contro il Napoli in programma domenica 10, Simone Inzaghi non vuole rischiare nulla.

Calendario stretto e complicato: Inzaghi ruota

LAVORO – Con le due partite nel giro di appena tre giorni, Simone Inzaghi sa bene che ogni singola pedina deve restare al suo posto viste anche le tante assenze. A centrocampo si rivedrà di nuovo Davide Frattesi che dopo la doppietta contro l’Empoli, ha sciolto un po’ la rigidità del tecnico piacentino. Insieme all’azzurro potrebbe essere confermato anche Piotr Zielinski che ha fatto bene anche contro la Juventus. In attacco invece, spazio anche a Mehdi Taremi che andrebbe a prendere il posto di Lautaro Martinez pronto a rientrare in campo nella sfida di mercoledì contro l’Arsenal. Dopo il Napoli invece, spazio all’altra pausa per le Nazionali per poi rientrare con la trasferta di Verona contro l’Hellas. Il mese di novembre invece, si chiuderà il prossimo 26 novembre con la gara di Champions League contro il Lipsia.