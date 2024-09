Inzaghi studia l’anti-Monza: Inter a riposo… ma solo in parte – SI

Simone Inzaghi prepara l’Inter che dovrà sfidare il Monza nella quarta sfida di questa Serie A. Il tecnico italiano immagina alcuni cambi rispetto all’11 iniziale visto contro l’Atalanta, ma fino a un certo punto.

L’IDEA – Simone Inzaghi è ben consapevole del fatto che il trittico che attenderà la sua Inter, a partire dalla sfida di domenica contro il Monza, renderà necessario ricorrere al turnover. Il tecnico piacentino ha a disposizione dei calciatori pronti a dimostrare tutto il loro valore, a maggior ragione perché consci della difficoltà di trovare spazio in una squadra così ben rodata come quella nerazzurra. In particolare, tale ragionamento vale per il reparto di centrocampo, dove sono varie le opportunità in tal senso per Inzaghi.

Inzaghi e il turnover forzato: Inter pronta al tour de force, ma con prudenza!

LO SCENARIO – Una possibilità è che Inzaghi faccia rifiatare Hakan Calhanoglu, nella sfida contro i brianzoli, dato l’affaticamento muscolare che lo ha attanagliato nella scorsa settimana. Kristjan Asllani si candida per un posto da titolare, il che sarebbe la prima volta in questa stagione. Un’altra possibilità è che il tecnico piacentino sostituisca Nicolò Barella, operatosi al setto nasale durante la sosta per le Nazionali, con il mattatore degli impegni della Nazionale Davide Frattesi. Come riferito da Gianluigi Longari di Sportitalia, molto più complicato è immaginare che sia il turco che il sardo possano partire dalla panchina. Si tratta di una questione di meccanismi di gioco, a rischio di intoppi in caso di troppe novità contestuali.