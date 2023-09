Inzaghi, avanti sulla stessa strada: vantaggio per l’Inter

Il rinnovo di Simone Inzaghi è sicuramente la notizia delle ultime ore. Un vero e proprio vantaggio per l’Inter quello di poter continuare ulteriormente con il tecnico, come dimostrano anche le prime partite di questa Serie A.

RINNOVO E CONTINUITÀ – Per la terza stagione di fila, Simone Inzaghi è l’allenatore dell’Inter. Un vantaggio per i nerazzurri, che possono continuare a lavorare nello stesso modo senza dover modificare meccanismi e impianto di gioco. Il che si riflette anche in campo, come dimostrano le partite contro Monza, Cagliari e soprattutto Fiorentina. In particolar modo nel 4-0 contro i viola si è potuta constatare la capacità dei giocatori di trovarsi a memoria e di mettere in mostra i meccanismi già oliati nelle scorse stagioni. Merito del lavoro di Inzaghi e della fiducia della dirigenza, che lo scorso anno ha continuato a puntare su di lui anche in momenti difficili della stagione. Per questo la notizia del rinnovo è ottima, per godere del vantaggio di poter continuare su quel solco tracciato ormai due stagioni or sono.