Inzaghi sorride a metà: due dati complicati da leggere

Simone Inzaghi si ritrova una doppia Inter. Due i reparti attenzionati: l’attacco è il migliore, male in difesa.

NUMERI – Archiviata la batosta nel derby della Madonnina contro il Milan, Simone Inzaghi ha chiuso il suo primo terzetto di vittorie considerando le partita tra Serie A e Champions League. Dopo il flop nella stracittadina l’Inter ha inanellato le vittorie contro Udinese, Stella Rossa e Torino. Tre vittorie arrivate con qualche affanno in Serie A e con tanta tranquillità in Europa. I nerazzurri hanno vinto contro Udinese e Torino senza però convincere. Se da un lato l’attacco funzioni alla perfezione con i 16 gol insieme all’Atalanta, risulti il miglior attacco dopo sette giornate di Serie A. Allo stesso tempo però, la compagine di Simone Inzaghi risulta essere la sesta difesa del campionato, dietro a Juventus e Napoli, le due pretendenti più quotati per la vittoria dello scudetto.

L’attacco funziona bene: per Inzaghi solo macchie nere in difesa

COMBO – Con la coppia formata da Lautaro Martinez e Marcus Thuram, l’attacco dell’Inter funziona alla perfezione. Un po’ meno invece il reparto amministrato da Yann Sommer che in Serie A non riesce a restare imbattibile come lo scorso anno. In Champions League invece, il discorso è abbastanza diverso. Prima contro il Manchester City, la difesa dell’Inter ha lanciato un ottimo segnale per poi cadere malamente contro il Milan. Stesso discorso invece contro la Stella Rossa in Champions League per poi non convincere del tutto nella gara di Serie A contro il Torino. Contro i granata l’Inter ha strappato i tre punti senza però riuscire a convincere bene in difesa. Due i gol del Torino e tanta paura nonostante un super Thuram che ha segnato la seconda tripletta della sua carriera.