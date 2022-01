Inzaghi, soluzioni alternative in attacco senza Correa. Da Sensi a…Perisic!

L’Inter perde Joaquin Correa per almeno 3-4 settimane. La distrazione ai flessori della coscia sinistra priverà Simone Inzaghi di uno dei suoi 4 attaccanti. Quali sono le soluzioni fatte “in casa”? Ecco gli scenari possibili in caso di non rinforzi sul mercato.

SOLUZIONI – L’Inter poco fa ha comunicato gli esiti della risonanza magnetica a cui si è sottoposto Joaquin Correa dopo l’infortunio accusato contro l’Empoli (vedi articolo). Lo stop precluderà all’argentino di giocare buona parte delle sfide clou della stagione e Inzaghi, in caso di mancato intervento sul mercato da parte della dirigenza, dovrà trovare delle soluzioni fatte in casa per gestire le forze. Tra i tanti nomi in rosa tre calciatori sono potenzialmente schierabili come seconda punta al fianco di un attaccante di ruolo. Ivan Perisic in quella posizione ci ha già giocato, sia con Conte sia con Inzaghi. Ovviamente la fascia sinistra rimarrebbe vacante con Dimarco e Darmian possibili soluzioni (ma occhio al colpo Kostic, in caso di intervento sul mercato). Le altre alternative sono Sensi e Calhanoglu con il turco che si avvicinerebbe alla porta un po’ come ai tempi del Milan in una posizione di trequartista puro. Insomma, Inzaghi, in caso di nessun arrivo in attacco, potrebbe avere già le soluzioni in casa.