Inzaghi, situazione diversa dall’anno scorso. Vuole il ruolo di favorito – CdS

L’Inter, domani, si ritrova per cominciare a lavorare in vista della prossima stagione. Simone Inzaghi quest’anno, a differenza dello scorso anno, vuole però avere il ruolo di favorito sulle spalle.

SPALLE – Le spalle di Simone Inzaghi, rispetto a un anno fa quando è arrivato a Milano, sono molto più larghe. Con l’Inter infatti si è visto sfumare uno scudetto all’ultima giornata ma ha vinto portato in bacheca anche due trofei, Coppa Italia e Supercoppa. Insomma, una stagione tutto sommato positiva per il tecnico ex Lazio. Come spiega il Corriere dello Sport, l’aver allenato solo la squadra biancoceleste (dove peraltro ha giocato da calciatore), di certo lo hanno fatto arrivare a Milano tra molti dubbi e incertezze che magari lo stesso Inzaghi aveva. Ora invece la situazione è totalmente diversa. Inzaghi è consapevole delle sue doti e ha una squadra che avrà un Romelu Lukaku in più ma non solo. Dunque, il ruolo di favorito, lo vuole sentire suo a tutti i costi.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno