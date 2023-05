Inzaghi si fida (troppo), ma l’errore grande lo commette Gagliardini!

Napoli-Inter, nonostante l’illusione creata dal gol di Romelu Lukaku (vedi articolo), è finita con un’amara sconfitta. Gli azzurri scendono in campo con i titolarissimi, mentre Simone Inzaghi viene tradito dal giocatore che più di tutti si è lamentato per i pochi minuti di gioco che gli sono stati concessi nella stagione ancora in corso. L’errore più grande lo commette allora Roberto Gagliardini.

FUDUCIA − Simone Inzaghi chiede fiducia e dà fiducia. Il tecnico è stato in grado, nonostante le tante difficoltà di questa stagione, di far sentire qualsiasi giocatore parte integrante del progetto. Per far sì che tutti si facessero trovare pronti in caso di chiamata e di necessità. Scelta di strategia che ha pagato e che ha permesso al tecnico di avere una rosa profonda, in grado di affrontare i tanti impegni ravvicinati. Specie negli ultimi tempi. Eppure, è spuntato da ieri un però. Un però che porta il nome di Roberto Gagliardini. Solamente pochi mesi fa il centrocampista, in scadenza di contratto a giugno, si è lamentato a Sky Sport nel post-partita di Inter-Verona, dicendo: «Non sono più disposto a giocare pochi minuti». Il tecnico nerazzurro gli ha dato così maggiore spazio e, appunto, fiducia. Ma il giocatore come l’ha ripagato? La sua espulsione contro il Napoli ha decisamente inciso sul risultato negativo registrato dall’Inter.

Napoli-Inter compromessa dall’espulsione: Inzaghi si fida, Gagliardini tradisce lui e la squadra intera

DELUSIONE − Quanto accaduto in Napoli-Inter ha lasciato tanta delusione. In primis perché una vittoria avrebbe dato sicuramente maggiori garanzie in ottica qualificazione in Champions League. E poi perché, probabilmente, senza l’espulsione di Roberto Gagliardini il risultato sarebbe potuto essere diverso. Simone Inzaghi gli ha chiesto di andarci piano, visto il cartellino giallo arrivato al 19′ e i tanti falli commessi in maniera ravvicinata. Il giocatore ha risposto a parole di sì, ma con i fatti ha rimediato un cartellino rosso sul finire del primo tempo per doppia ammonizione che ha inciso tanto, troppo. Alcuni tifosi nerazzurri hanno individuato in Inzaghi il colpevole per la decisione di non averlo sostituito alla prima ammonizione (vedi articolo). Ma se il tecnico avesse effettuato il cambio, forse, sarebbe stato tacciato di aver sprecato una sostituzione troppo presto. La delusione più grande, allora, arriva proprio dal fatto che un giocatore con esperienza in Serie A si sia fatto espellere per non essere riuscito a controllarsi quando tutto andava fatto, tranne che commettere un errore così grande.