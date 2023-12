Inzaghi, si è avverata la profezia post Napoli! Ma basta così poco?

Inzaghi qualche giorno fa è stato protagonista di una profezia. L’allenatore dell’Inter, infatti, dopo il 3-3 con il Benfica a Lisbona in Champions League aveva predetto parole di fuoco da parte di media e addetti ai lavori qualora quel pari non fosse arrivato. Poi la sua squadra ha battuto Napoli e Udinese, ma è bastato attendere qualche settimana

PROFETICO – Simone Inzaghi ha raggiunto gli ottavi di Champions League con due turni di anticipo, ma è bastato un secondo posto nel girone e un pari in casa con la Real Sociedad per rimetterlo in discussione. Questo è il calcio moderno, penserete tutti. E infatti lo ha pensato anche l’allenatore dell’Inter. Dopo la vittoria con il Napoli, il tecnico piacentino replicava così a chi sosteneva che la sua Inter in campionato fosse senza rivali: «Chissà sul 3-0 del Benfica cosa stavano scrivendo». Una profezia (fin troppo semplice) che si è avverata qualche settimana dopo.

Inzaghi, critiche aspre pur avendo centrato la qualificazione: a dividere è la strategia

Chiaramente Inzaghi non è un novellino e sa benissimo come funziona al giorno d’oggi. Certo, il primo posto era a portata di mano e poteva essere raggiunto, ma ce ne vuole per mettere tutto in discussione. L’Inter ha centrato l’obiettivo principale, ossia la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League, con due turni di anticipo e con un Inzaghi che ha sempre fatto turnover. Una scelta ben precisa che forse rivela una strategia nemmeno così tanto celata: l’Inter vuole la seconda stella, vuole vincere il campionato e dunque tende a prediligere una competizione su tutte. Una strategia che può non trovare tutti d’accordo ma che di certo non giustifica alcune critiche aspre e fuori luogo.