Inzaghi, una settimana da cui imparare nella gestione dei cambi

Dalla scorsa settiimana Inzaghi deve trarre degli insegnamenti sulla sua gestione delle partite. PIù che il turnover infatti in casa Inter ha pesato la gestione dei cambi.

PROBLEMA DI GESTIONE – Si è parlato molto della gestione del turnover di Inzaghi nell’ultima settimana. Il tecnico per arrivare coi titolari alla sfida col Milan ha operato delle rotazioni mirate col Monza e col Manchester City. Pochi cambi, su giocatori chiave che non vivono proprio il loro miglior momento. Un falso problema, perché l’Inter ha la struttura e gli uomini per sopperire a cambiamenti simili. Come dimostrato proprio in Champions League. La questione da affrontare sulla gestione del gruppo è invece un’altra. E cioè la gestione dei cambi del tecnico. Che rappresenta un discorso a parte.

Inzaghi, un problema nella gestione dei cambi: troppa frenesia

CAMBI FRENETICI – Il problema non è tanto nella scelta degli uomini, ma nell’apparente frenesia di Inzaghi nel fare i cambi. In Serie A sia col Monza che col Milan i cambi hanno peggiorato l’andamento della gara. In entrambi i casi la partita era in pareggio, ed evidentemente il tecnico era alla ricerca di nuovi spunti per portare il risultato finale dalla sua. L’effetto ottenuto è stato però opposto. I tanti cambi contemporanei hanno portato più confusione che altro. Facendo smarrire ancora di più una squadra che già di suo era poco in partita. Inzaghi quindi deve riflettere sulla sua gestione, che ha contribuito ad alimentare le debolezze viste in campo.