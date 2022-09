Inzaghi scaccia i fantasmi con l’orgoglio: parola al campo, basta incertezze

Inzaghi gonfia il petto alla vigilia di Inter-Roma, sfida in programma sabato alle ore 18.00 a San Siro e valevole per l’ottava giornata di Serie A. Il tecnico nerazzurro in conferenza stampa ha rispedito al mittente le critiche e le voci su un possibile esonero, spiegando cosa succede nei club in cui allena (vedi dichiarazioni). Ora la parola passa al campo

SEGNALE POSITIVO – Simone Inzaghi tira fuori l’orgoglio dopo le tantissime critiche piovutegli addosso dopo la sconfitta sul campo dell’Udinese e in generale da inizio stagione. Pur ammettendo che la sua squadra può e deve dare di più, il tecnico nerazzurro ci tiene a sottolineare di non sentirsi a rischio e soprattutto di sentire l’appoggio della società e della squadra. Inzaghi poi spiega che dove allena lui le perdite diminuiscono, aumentano i ricavi e arrivano i trofei. La scorsa stagione ne sono arrivati due, ma a pesare tuttora è quello scudetto solo sfiorato e poi finito nella bacheca dei rivali cittadini. Con la Roma non sono più ammessi passi falsi e Inzaghi in primis ne è consapevole: sarà per questo che ha gonfiato il petto piuttosto che apparire come la vittima sacrificale. Un ottimo segnale per lui e per la squadra.