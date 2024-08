Inzaghi sa solo vincere: buona la prima sì ma Genoa-Inter è diversa

Inzaghi inizierà ufficialmente la sua quarta stagione sulla panchina nerazzurra e in Genoa-Inter vorrà sicuramente continuare la sua striscia positiva in Serie A, da campione d’Italia in carica. L’allenatore piacentino finora a Milano non ha mai tradito le attese del debutto stagionale

GENOVA – Tutto pronto per l’esordio stagionale dell’Inter campione d’Italia e con la Seconda Stella. Torna la Serie A, tornano le emozioni del calcio giocato. Si inizia oggi – sabato 17 agosto 2024 – alle ore 18:30 a Genova, presso lo Stadio “Luigi Ferraris” in Marassi, contro il Genoa di Alberto Gilardino, che nella passata stagione è riuscito a bloccare la squadra nerazzurra sul pareggio. Ma prima di questa Genoa-Inter come sono andate le altre tre “prime volte stagionali” di Inzaghi sulla panchina dell’Inter? Ripercorriamo la recente storia nerazzurra firmata Inzaghi.

Di nuovo il Genoa sulla strada dell’Inter di Inzaghi alla prima

POKER AL GENOA – La prima Inter di Inzaghi debutta a Milano – presso lo Stadio “Giuseppe Meazza” in San Siro – sabato 21 agosto 2021 alle ore 18:30 proprio contro il Genoa ma ai tempi con Davide Ballardini sulla panchina. Risultato: Inter-Genoa 4-0. Marcatori: Milan Skriniar (6′), Hakan Calhanoglu (14′), Arturo Vidal (74′) ed Edin Dzeko (87′). Di quella squadra titolare sono rimasti solo in cinque, tra i quali Calhanoglu come unico marcatore. Estendendo lo sguardo alla panchina si arriva appena a sette calciatori confermati in rosa rispetto al presente. Era un’altra Inter, sempre campione in carica dopo il trionfo di Antonio Conte, ma troppo diversa da oggi.

L’unico precedente in trasferta: vittoria sofferta e di misura

LECCE ALLO SCADERE – La seconda Inter inzaghiana scende in campo allo Stadio “Ettore Giardiniero – Via del Mare” di Lecce sabato 13 agosto 2022 alle ore 20:45 contro la squadra di Marco Baroni allenatore. Risultato: Lecce-Inter 1-2. Marcatori: Romelu Lukaku (2′) e Denzel Dumfries (95′). In mezzo il pareggio di Assan Ceesay (48′). Solo sei titolari confermati rispetto alla rosa odierna, che diventano dieci aggiungendo la panchina, dove siedeva inizialmente il marcatore Dumfries. La rivoluzione inzaghiana post-Conte era praticamente a metà percorso.

La prima tappa dell’Inter diventata campione d’Italia ad aprile

MONZA DOMATO – La terza Inter di Inzaghi torna a San Siro per la prima stagionale sabato 19 agosto 2023 alle ore 20:45 contro il Monza di Raffaele Palladino, che dà il via alla scalata tricolore. Risultato: Inter-Monza 2-0. Marcatore: Lautaro Martinez tra l’8′ e il 76′. Ed è praticamente la stessa Inter che scenderà in campo in Genoa-Inter stasera, al netto delle scelte tecnico-tattiche e legate all’infermeria. Undici su undici, diciotto aggiungendo anche i panchinari. Le novità in rosa sono tante rispetto al passato ma poche rispetto al presente. Anzi, pochissime.

Tre su tre: buona la prima per Inzaghi sulla panchina nerazzurra

INZAGHI VINCENTE – Le statistiche e la storia danno ragione a Inzaghi, che viene da tre vittorie su tre. Otto gol fatti e uno subìto dall’ex capitano Samir Handanovic, ai tempi numero 1. Oggi al suo posto Yann Sommer tra i pali. Il capocannoniere non può che essere l’attuale capitano Lautaro Martinez, a cui anche in Genoa-Inter si chiederanno gli straordinari dopo le vacanze tardive e la preparazione estiva praticamente nulla. Una striscia positiva di buon auspicio per la quarta “prima volta stagionale” dell’Inter di Inzaghi, in arrivo nelle prossime ore a Genova. Resta da sciogliere qualche ultimo dubbio di formazione ma l’Inter è fatta: è l’Inter di Monza un anno dopo contro un Genoa diverso rivoluzionato rispetto a tre anni fa. Inzaghi calerà il poker oggi?