Inzaghi e le rotazioni: 13 presenze fisse all’Inter e una risorsa da scoprire

Il potenziale della nuova Inter di Inzaghi è ancora inespresso per via della mancanza di novità rispetto alla passata stagione. Una di esse è finalmente pronta a farsi apprezzare in campo dopo aver scaldato la panchina in buona compagnia. E non sarà l’unica dopo la prima sosta

MILANO – Sono tredici i calciatori utilizzati da Simone Inzaghi in tutte e tre le partite stagionali. Praticamente appena metà rosa. Entrando nei dettagli, il portiere Yann Sommer e dodici calciatori di movimento. Ne viene fuori una formazione-tipo con i primi due cambi sempre utilizzati dalla panchina. A quota due presenze il difensore Benjamin Pavard e l’attaccante Marko Arnautovic, risparmiati in Genoa-Inter. Stesso discorso per il capitano Lautaro Martinez, infortunato in occasione di Inter-Lecce. A due anche Denzel Dumfries, rimasto fuori in Inter-Atalanta. Una sola presenza per Yann Bisseck, che “paga” un po’ l’errore nell’esordio a Genova.

Inter di Inzaghi a memoria: gli assenti (giustificati)

INUTILIZZATI – Sono ancora tanti i calciatori dell’Inter mai scesi in campo dopo tre giornate di Serie A 2024/25. Ben nove! A quota zero non solo gli infortunati Stefan de Vrij (recuperato, ndr) e Tajon Buchanan ma anche i calciatori fuori dal progetto tecnico. Nello specifico Joaquin Correa ed Eddie Salcedo, che fungono numericamente da quinta e sesta punta ma è quasi come se non ci fossero per Inzaghi. Zero presenze anche per l’ultimo arrivato Tomas Palacios, che entrerà nel giro dei convocati a Monza dopo la sosta. Ovviamente ancora inutilizzati i portieri Josep Martinez e Raffaele Di Gennaro – oltre all’esubero Andrei Radu, che è fuori dalla Lista Serie A – che per il momento scaldano la panchina. Non manca più nessuno all’appello? Non proprio…

Il grande assente in casa Inter: aspettando Zielinski

NUOVA RISORSA – In questo avvio di stagione l’unica stonatura è l’assenza di Piotr Zielinski, arrivato dal Napoli a parametro zero. Il centrocampista polacco, fermatosi per infortunio nel pre-campionato, in realtà ha saltato solo la trasferta di Genova. Rimasto in panchina a San Siro sia contro il Lecce sia contro l’Atalanta, Zielinski è finalmente pronto per scendere in campo e debuttare ufficialmente in maglia nerazzurra. Magari già dal 1′ in Monza-Inter di domenica 15 settembre? Il classe ’94 polacco è la novità più attesa nello schiacchiere di Inzaghi. La mezzala che può cambiare gli equilibri in campo. E forse anche le gerarche in rosa. La curiosità di vedere in campo il nuovo numero 7 nerazzurro è in continuo aumento. Zielinski neo risorsa per l’Inter.