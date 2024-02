Inzaghi (ri)trova una risorsa preziosa, non solo per Inter-Atletico Madrid

Simone Inzaghi arriva alla vigilia di Inter-Atletico Madrid (domani alle 21) nelle migliori condizioni possibili. Con una risorsa in più nella sua rosa, fondamentale per la seconda parte della stagione.

CERTEZZE RITROVATE – Dall’inizio del nuovo anno, Inter-Atletico Madrid di domani è una delle date più evidenziate nel calendario nerazzurro. E sembravano prendere forma i presupposti per arrivarci in una situazione di massima tensione, come dichiarato anche da Simone Inzaghi nella conferenza stampa pre-partita. Con la Juventus addirittura davanti in classifica in Serie A, forte di molti risultati utili consecutivi e del rinvio di Inter-Atalanta causa Supercoppa Italiana. Invece il 4-0 di venerdì alla Salernitana e i successivi passi falsi di Juventus e Milan consentono aInzaghi di arrivare allo scoglio europeo con 9 punti di vantaggio in campionato. E con possibili nuove certezze, in primis in campo.

FUTURO DA PARTE – Il 2024 fin qui perfetto dell’Inter di Simone Inzaghi aveva nascosto una mancanza. Ossia quella di Denzel Dumfries. Che dopo l’infortunio di dicembre a Napoli si era visto poco, e mai nel formato migliore. Prestando così il fianco ai sobillatori, che vedevano nella difficile trattativa per il rinnovo la reale causa del calo nelle sue prestazioni. Eppure contro la Salernitana arriva una prova che potrebbe invertire il senso dei prossimi mesi.

NUOVO SMALTO – Sarebbe facile esaltare la partita di Dumfries in Inter-Salernitana per via del gol del 3-0 e dell’assist (poi deviato) per il poker di Marko Arnautovic. In realtà l’olandese fa molto di più, anche al netto del livello dell’avversario. Dai dati di Sofascore si vede che si fa coinvolgere molto più nel gioco, dato che tocca 70 palloni (contro una media stagionale di 37,5) e mostra una precisione fuori norma (94% con 48 passaggi riusciti su 51, contro una media del 78%). In buona sostanza Dumfries torna a far valere tutto il suo peso sulla fascia destra, che negli anni lo hanno reso una delle armi principali di Inzaghi. E che sarà fondamentale in questa ultima parte di stagione, a prescindere dalle scelte di domani contro l’Atletico Madrid.