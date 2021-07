Inzaghi ritrova i big e può iniziare a plasmare la sua vera Inter

Simone Inzaghi non ha ancora lavorato con l’Inter. Quella vera, quella dei titolari. Col ritorno dei big dalle vacanze potrà iniziare a plasmare la sua squadra.

ROSA RIMANEGGIATA – La prima uscita dell’Inter di Inzaghi col Lugano è stata interocutoria. Non tanto per il risultato, quanto per i nomi coinvolti. Negli undici titolari infatti si trovava un titolare dello scorso anno. Il portiere, ovviamente Handanovic. E i cambi ne hanno fatto entrare un altro, Skriniar nel secondo tempo. Il nuovo tecnico quindi fino ad oggi ha lavorato con una rosa che c’entra poco con quella che avrà nel corso dell’anno. E proprio nei prossimi giorni inizierà a conoscere i suoi futuri titolari.

RITORNANO I BIG – Da questa settimana nel ritiro dell’Inter arriveranno i reduci dagli Europei e dalla Copa America. Inzaghi quindi, progressivamente, inizierà a lavorare non solo con giovani e riserve. Si può dire quindi che finalmente il tecnico, dopo quasi un mese, potrà iniziare a plasmare la sua Inter. Con idee tattiche, movimenti nuovi, esperimenti specifici. Anche solo conoscendo realmente, nell’allenamento quotidiano, i suoi nuovi giocatori di riferimento. Dal ritorno dei big inizia la vera era Inzaghi in nerazzurro.