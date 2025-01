Inzaghi risponde alle voci su Frattesi: in campo con l’Atalanta

Inter-Atalanta ha visto una sorta di risposta di Inzaghi alle voci su Davide Frattesi. Il tecnico infatti lo ha mandato in campo, confermando il suo ruolo di primo cambio in mezzo.

RISPOSTA ALLE VOCI? – Non sappiamo se le voci attorno a Frattesi abbiano avuto un peso. Ma Inzaghi con le sue scelte in Supercoppa ha ancora una volta fatto parlare il campo. Mostrando come dal lato suo non ci sia alcuna preclusione verso il centrocampista. Che infatti è andato in campo nella sfida contro l’Atalanta. Confermando il suo ruolo nel centrocampo dell’Inter.

Frattesi primo ricambio di Inzaghi: conferme anche in Inter-Atalanta

DI NUOVO PRIMO CAMBIO – Chiariamoci, Frattesi non è partito titolare neanche questa volta. Né ha avuto un ruolo di spessore nella gara. Ma Inzaghi lo ha mandato in campo nel finale. Confermandolo come primo cambio degli interni. Un fatto che nelle ultime uscite era stato messo in dubbio, con Zielinski a trovare più minuti. E ad alimentare un sacco di voci, di lamentele e di mercato. Inter-Atalanta invece ha presentato di nuovo le gerarchie storiche. Mostrando così che l’ex Sassuolo non ha perso alcuna considerazione agli occhi del suo allenatore. Vale a dire la cosa che conta di più.