Inzaghi, risolvi-rebus: sarà l’Inter col Sassuolo o quella anti-romane?

Domani l’Inter giocherà contro il Napoli in campionato. Dubbi sull’undici che Inzaghi schiererà in campo. Sarà turnover completo o ragionato?

GRANDE PARTITA − Domani l’Inter scenderà in campo contro il Napoli nella terzultima giornata di campionato. Match di importanza notevole in ottica Champions League. Ai nerazzurri bastano pochi punti per cogliere l’aritmetica qualificazione. Anche al Maradona, Inzaghi farà ricorso al turnover scientifico o ragionato. Rispetto all’undici titolare contro il Milan in Champions League è lecito aspettarsi qualcosa di diverso, ma difficilmente si vedrà in campo un’Inter totalmente stravolta. Sarà una squadra probabilmente più vicina, nella formazione titolare, a quella scesa in campo negli ultimi due big match di campionato (Roma e Lazio), piuttosto che a quella più sperimentale vista col Sassuolo. Con tutto il rispetto per Berardi e compagni, l’impegno contro i campioni d’Italia fa alzare e non di poco l’asticella della difficoltà.

Inter, il turnover ragionato di Inzaghi

LA GESTIONE − Nelle ultime ore, sembrano essere salite le quotazioni di Gagliardini, D’Ambrosio e de Vrij. Così come quelle di Raoul Bellanova a destra e di Asllani in regia. C’è da fidarsi? Conoscendo Inzaghi, probabilmente no. Da un mese a questa parte, il tecnico piacentino ha ruotato partita dopo partita tutti gli uomini a disposizione della sua rosa. Ma il suo turnover scientifico va in perfetta correlazione anche con il tipo di avversario che l’Inter va ad affrontare. Contro squadre meno blasonate, tipo Empoli o Sassuolo, le rotazioni sono state più ampie toccando appunto giocatori poco utilizzati e vere e proprie riserve (ovvero quelli sopra citati). Diversa invece la gestione durante le partite decisive o contro squadre di grande livello come Lazio o Roma. Sia contro i biancocelesti a San Siro, che contro i capitolini all’Olimpico, Inzaghi si è praticamente affidato ai suoi uomini migliori. Fatta eccezione per l’ormai consueto switch in attacco. D’altronde il livello del Tucu Correa e soprattutto di Lukaku non ha niente a che vedere con la dicitura “riserva”. Dunque, anche domani al Maradona la pretattica può aspettare. Almeno dal primo minuto, Inzaghi – considerando l’analisi – non dovrebbe privarsi del trio Barella-Brozovic-Calhanoglu così come di almeno due fra Darmian, Acerbi e Bastoni.