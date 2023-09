Inzaghi, rinnovo ottenuto con il lavoro: ora due ‘macchie’ da cancellare

Inzaghi ha rinnovato il suo contratto con l’Inter fino al 2025. Il tecnico nerazzurro, che la scorsa stagione ha vinto due trofei e conquistato un’inaspettata finale di Champions League, ha meritato questo riconoscimento, anche alla luce di un ottimo avvio di stagione che vede la sua squadra in testa alla classifica a punteggio pieno (insieme al Milan). Dal 2021 ad oggi, l’allenatore piacentino è certamente migliorato ma ci sono due ‘macchie’ da cancellare

DALLE STALLE ALLE STELLE – Simone Inzaghi per un attimo la scorsa stagione è sembrato in bilico all’Inter, in particolare a causa delle troppe sconfitte in campionato. Poi è arrivata la Champions League dove la sua squadra ha certamente sorpreso tutti, a iniziare dal passaggio del turno con una giornata di anticipo in un girone di ferro, fino alla finale conquistata e poi persa contro un Manchester City stellare. Senza dimenticare i due trofei portati in bacheca, ovvero la Supercoppa italiana contro il Milan e la Coppa Italia contro la Fiorentina.

Inzaghi, un rinnovo conquistato attraverso il duro lavoro: ora due macchie da cancellare

Possiamo sicuramente affermare che Inzaghi ha conquistato il rinnovo con il duro lavoro, disputando una seconda parte di stagione di livello e tenendo unito un gruppo che poteva anche demoralizzarsi a causa di risultati troppo altalenanti. E invece tutti ci hanno creduto, lui in primis. E arriviamo quindi a questo inizio di stagione nel quale l’Inter vince e convince, non solo dal punto di vista tecnico e fisico ma anche mentale. Lautaro Martinez e compagni, oltre ad aver blindato la porta di Yann Sommer, sembrano più consapevoli delle loro qualità. Un atteggiamento totalmente differente rispetto all’anno scorso, anche solo per il fatto di aver dichiarato apertamente, senza se e senza ma, che l’obiettivo è la seconda stella. E tutto questo nonostante le tante partenze eccellenti.

Ora il compito di Inzaghi è quello di cancellare due ‘macchie’, se così vogliamo definirle: la prima è quella di non essere riuscito a vincere lo scudetto. Uno scudetto che due anni fa sembrava assolutamente alla portata e che invece è andato a finire al Milan. La seconda è legata alla tenuta mentale nel lungo periodo: che Inzaghi sia bravissimo nelle partite secche ormai è un fatto assodato, ma per raggiungere l’obiettivo seconda stella è assolutamente necessaria una tenuta psico-fisica di un certo spessore. Siamo certi che il tecnico nerazzurro stia lavorando anche su quello, intanto è giusto che si goda il meritato rinnovo.