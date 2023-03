Inzaghi, riflessioni per Porto-Inter: attacco da valutare

In vista di Porto-Inter di martedì, Simone Inzaghi non può lasciare nulla al caso. Tra le tante decisioni da prendere, spicca anche quella relativa all’attacco. Precisamente per il partner del titolarissimo Lautaro Martinez.

REBUS ATTACCO – Simone Inzaghi riflette sulle scelte in vista di Porto-Inter. Una gara che non può assolutamente essere lasciata al caso e il tecnico nerazzurro lo sa. Tanto del suo futuro e di quello del club passano da questo appuntamento con in palio i quarti di finale della UEFA Champions League. Tra i tanti ballottaggi aperti, sicuramente uno riguarda l’attacco. Nella gara di andata Inzaghi aveva puntato su Edin Dzeko al fianco di Lautaro Martinez, salvo poi toglierlo a gara in corso con Romelu Lukaku in grado di trovare la rete che, fin qui, sta tenendo in vantaggio proprio l’Inter.

PRIMO MINUTO – Nella gara contro lo Spezia proprio Lukaku è sceso in campo da titolare, trovando ancora la rete su rigore dopo quella già segnata all’Udinese. Simone Inzaghi valuta se possa essere proprio la LuLa a scendere in campo dal primo minuto, nella speranza di riuscire a trovare una rete che avrebbe sicuramente una grandissima importanza. Il fatto che, però, a riposare nella sfida di venerdì sia stato Dzeko potrebbe essere un ulteriore indizio. Soltanto gli ultimi allenamenti aiuteranno Inzaghi a fare chiarezza nella sua testa e a scegliere il miglior undici possibile. Prima della partenza in direzione Portogallo, che avverrà soltanto nel pomeriggio di lunedì dopo l’allenamento di rifinitura al Suning Training Centre di Appiano Gentile.