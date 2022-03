Inzaghi, replicare l’andata (forse) non basterà: ecco la quota-Scudetto dell’Inter

Inzaghi crede ancora allo Scudetto ma i numeri non sono più dalla parte della sua Inter. Anzi, senza fantasticare, l’ipotesi che la sua squadra riesca a replicare quanto fatto nel girone di andata non rappresenta la certezza di tricolore. Il Milan, pur facendo peggio, alza l’asticella di almeno due punti extra

ULTIMI NOVE AVVERSARI – La crisi di risultati dell’Inter di Simone Inzaghi (vedi focus) può essere risolta soltanto con una serie di vittorie. A otto giornate dalla fine della Serie A (nove considerando anche la trasferta da recuperare, ndr) vale la pena porsi una domanda: il ruolino di marcia avuto all’andata contro le prossime avversarie basterà all’Inter per tornare in vetta e bissare il successo di maggio 2021? Di seguito le nove squadre che affronterà l’Inter di Inzaghi (tra parentesi i punti conquistati all’andata).

PUNTI FATTI ALL’ANDATA – Dopo la sosta si inizia in casa della Juventus (1), per poi ospitare l’Hellas Verona (3). Così come all’andata ci sarà la combo Spezia (3) e Roma (3), ma stavolta giocando in Liguria e in Lombardia. Poi toccherà alla coppia Udinese (3) fuori ed Empoli (3) dentro, sempre di seguito ma invertite rispetto all’andata. Infine si va a Cagliari (3), per poi chiudere in casa ospitando la Sampdoria (1). E senza dimenticare la trasferta in casa del Bologna (3), ammesso venga recuperata. Totale: 23 punti su 27 a disposizione. Un bottino senza dubbio buono per l’Inter di Inzaghi ma non più ottimo, vista la situazione attuale che porta a inseguire.

CLASSIFICA FINALE VIRTUALE – Replicando quanto fatto nella prima parte di stagione, l’Inter di Inzaghi chiuderebbe a quota 83 punti. Che è il massimo a cui può puntare la Juventus (59), attualmente quarta, vincendole tutte. A partire da Juventus-Inter. Da tempo si ipotizza la quota-Scudetto, sicuramente superiore a 80 ma probabilmente inferiore a 85. Il Milan (66) capolista, vincendole tutte, potrebbe chiudere addirittura a 90 e il Napoli (63) secondo “solo” a 87. Proprio il Milan, ripetendo lo stesso ruolino dell’andata (18 punti su 24), andrebbe a 84. Il Napoli, invece, ripetendosi (11 punti su 24) salirebbe appena a quota 74. Forse la risposta, per non rischiare, l’abbiamo: all’Inter di Inzaghi non basterà fare “come all’andata” ma dovrà fare meglio. Servono almeno 25 punti su 27, visto che il Milan gode anche del vantaggio dello scontro diretto. Sì, la quota-Scudetto più credibile – per il momento – è proprio 85 punti.