Inzaghi, rebus sulla regia per l’Inter. Calhanoglu o Brozovic?

Simone Inzaghi dovrà risolvere più di qualche dubbio in vista delle prossime settimane. Il rientro di Hakan Calhanoglu è prossimo, chi giocherà tra il turco e Marcelo Brozovic in visibile ripresa col Benfica?

GIOIELLI – Hakan Calhanoglu e Marcelo Brozovic sono i due gioielli della regia dell’Inter. Simone Inzaghi a partire dalla prossima settimana avrà ampia scelta per quel ruolo, dove non ci saranno perciò i problemi vissuti negli ultimi anni. Il turco sta rientrando dall’infortunio (vedi articolo) e oggi è tornato ad allenarsi col gruppo. Il giocatore dovrebbe essere pronto per la sfida con il Benfica: proprio per quel caso ci sarà grande concorrenza. Brozovic è tornato a convincere a Lisbona, risultando essenziale nella gestione della palla e centrale nella manovra come mai lo era stato in questa stagione. Il dubbio che viene è naturale: chi sarà scelto tra i due da Simone Inzaghi? L’anno nerazzurro dice Calhanoglu, sicuramente più continuo e soprattutto dinamico, ma dipenderà ovviamente dalle sue condizioni. Il favorito per essere titolare ora è il croato.