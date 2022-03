Inzaghi ragiona sui titolari dell’Inter ma è tempo di sfruttare i 5 cambi: ecco quali

Inzaghi ha pochissimi dubbi sulla formazione da schierare oggi in Inter-Fiorentina. Ma più che la preparazione della partita, bisogna focalizzarsi sulla sua lettura, perché la panchina a disposizione offre opzioni ridotte. E i cinque cambi possibili sembrano preannunciati

I PRIMI CAMBI – Chi giocherà davanti alla difesa oggi? Questa sembra essere l’unica preoccupazione di Simone Inzaghi per Inter-Fiorentina (vedi probabile formazione). In realtà, proprio perché le partite ormai durano circa 100′, bisogna porre l’attenzione anche sulla panchina. E in particolare sui cinque cambi a disposizione. A giudicare dalle scelte iniziali, Inzaghi può pescare qualsiasi profilo a partita in corso. A partire dall’attacco, dove Alexis Sanchez e Joaquin Correa sono tutt’altro che riserve quando riescono a essere al 100% della forma. E dando uno sguardo più indietro, Inzaghi può sfruttare sia il mancino di Federico Dimarco – da fermo ma non solo – sia la corsa di Robin Gosens sulla fascia sinistra. Sanchez, Correa e Gosens sono sicuramente i primi tre cambi di Inzaghi, a priori. Poi a sinistra c’è Dimarco, che può essere sfruttato sia in difesa come terzo sia a centrocampo come quinto.

L’ULTIMO CAMBIO – E poi c’è il quinto cambio, che dipende esclusivamente dall’andamento della partita. In emergenza alla ricerca del gol ci sarebbe l’ormai “oggetto misterioso” Felipe Caicedo in attacco o in alternativa Matias Vecino, come già visto a Liverpool. Per gestire e difendere il risultato, più Roberto Gagliardini a centrocampo che Andrea Ranocchia in difesa. Oppure, come semplice staffetta, Matteo Darmian a destra per i minuti finali. Alla fine i cambi di Inzaghi sono ridotti a tre certi e due da improvvisare, vista l’assenza di Stefan de Vrij e Marcelo Brozovic, che obbligano due panchinari a scendere in campo dal 1′ in Inter-Fiorentina.