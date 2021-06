Inzaghi può valorizzare Alexis Sanchez: due esempi dalla Lazio

Alexis Sanchez potrebbe trovare nuovi stimoli con Simone Inzaghi sulla panchina dell’Inter. Il tecnico infatti ha valorizzato due giocatori simili alla Lazio.

MIGLIORARE LE PUNTE – Inzaghi nei suoi anni alla Lazio ha dimostrato di saper lavorare con gli attaccanti. Immobile ne è chiaramente l’esempio principale. Ma il lavoro del tecnico ha migliorato anche altri componenti del reparto offensivo. In particolare due elementi, identificabili più o meno nei canoni della seconda punta. E questo è un discorso che si riverbera su Alexis Sanchez.

NUMERI DIVERSI – I due giocatori sono Keita Baldé e Joaquin Correa. Il salto nei numeri è evidente. Il senegalese è stato allenato da Inzaghi nel suo primo anno da allenatore alla Lazio. Era il 2016-2017. Ed è stato l’unico anno in cui Keita è andato in doppia cifra di gol. In tutta la carriera. In particolare arrivò a 16. Il suo secondo anno più prolifico è il successivo al Monaco. Con 8 reti segnate. L’argentino invece ha lavorato con Inzaghi per tre stagioni, dal 2018-2019. Veniva dal Siviglia dove aveva segnato 5 reti in due anni nella Liga. Cioè quanti nella prima stagione alla Lazio. Poi è salito a 9 e 8. Considerando tutte le competizioni in tre stagioni 30 gol per lui. Non era mai andato in doppia cifra prima.

RILANCIO CILENO – Nella rosa dell’Inter il gicoatore che rientra di più nel profilo è, appunto, quello di Sanchez. Un giocatore che ha trovato il suo spazio e il suo ruolo con Conte. Ma che ha il talento per dare di più. Con Inzaghi potrebbe trovare un allenatore per rilanciare le sue doti offensive e ritrovare l’incisività dei tempi migliori.