Inzaghi punta al primo testa-coda: la vera prova di maturità è Inter-Cagliari!

Inzaghi può giocarsi il primo grande jolly stagionale per agguantare la prima posizione alla vigilia del lungo weekend che servirà a delineare quasi definitivamente la classifica di Serie A nel girone di andata. Inter-Cagliari è la partita più importate di questa settimana

OBIETTIVO FISSATO – L’appuntamento con Inter-Cagliari (ore 20:45) porta con sé molta più pressione dopo il pareggio della capolista Milan a Udine. A prescindere dal risultato del Napoli contro l’Empoli (ore 18:00). Non è tempo di fare calcoli ma Simone Inzaghi conosce bene il calendario della Serie A prima della sosta natalizia. Nel prossimo turno a San Siro andrà in scena lo scontro diretto Milan-Napoli che in ogni caso toglierà (minimo) due punti a una delle pretendenti allo scudetto. O a entrambe. La certezza è che l’Inter venerdì prossimo sarà ospite della Salernitana, ultima in classifica. L’obiettivo nerazzurro è creare il “testa-coda” in classifica a 48 ore dalla sfida Milan-Napoli. Ma per farlo saranno necessari i tre punti di stasera a San Siro contro il Cagliari. Inter-Cagliari non può essere una partita da banale. E guai a prenderla sottogamba: la prova di maturità per l’Inter di Inzaghi non era a Madrid (vedi focus) ma è stasera a Milano.