Inzaghi, prove di 3-5-1-1: da Salisburgo-Inter un’indicazione

Con soli tre attaccanti a disposizione e in attesa di capire chi sarà il nuovo arrivo in avanti, Simone Inzaghi in amichevole prova altre soluzioni. Come in Salisburgo-Inter, dove nel finale ha provato il 3-5-1-1. Che, coincidenza, ha portato al gol decisivo del 3-4.

PROVE DI MODULO – Mentre resta in attesa di capire chi sarà il suo nuovo attaccante, Simone Inzaghi sfrutta le amichevoli per provare anche nuove soluzioni. Come il 3-5-1-1 visto nel finale di Salisburgo-Inter: l’ingresso di Valentino Lazaro – in realtà più una passerella concessa dal tecnico, visto il passato proprio nella squadra della Red Bull da parte dell’esterno austriaco – ha portato il cambio di modulo. Fuori Marcus Thuram, Simone Inzaghi ha lasciato il neo-entrato Sebastiano Esposito come unica punta: Juan Cuadrado spostato in mezzo come mezz’ala e Stefano Sensi avanzato, alle spalle proprio di Esposito. Il resto è storia: al 90′ lancio lungo perfetto di Kristjan Asllani e gol proprio del centrocampista di rientro dal prestito al Monza per il 3-4 finale.

DI NECESSITÀ VIRTÙ – Insomma, una nuova soluzione per Simone Inzaghi, anche se più di emergenza. Al momento, infatti, il tecnico – tolto Esposito ormai destinato a cambiare squadra – può contare solo su tre punte effettive. Ieri addirittura due, visto il sovraccarico che ha portato Lautaro Martinez a non partire in direzione Salisburgo. Con l’arrivo a centrocampo di Lazar Samardzic non è da escludere che Inzaghi possa però puntare più spesso – magari anche a gara in corso, come visto ieri – su un 3-5-1-1. Specialmente se Stefano Sensi dovesse rimanere in squadra e, come ieri, rivelarsi decisivo proprio in un ruolo più avanzato.