Inzaghi, prove di emergenza: Inter senza una pedina per reparto

Inzaghi non vuole perdere altri punti per strada ma la sua Inter contro il Lecce è costretta ad affrontare una prima emergenza a livello numerico (e qualitativo). Il rischio di ritrovarsi con più assenti contemporaneamente può cambiare l’epilogo della stagione. E del calciomercato?

MILANO – A poche ore dall’inizio della seconda giornata di campionato, il protagonista è il mercato. Il mercato delle altre che puntano al titolo. In particolare della Juventus, che non si nasconde più e rinforza la rosa a disposizione di Thiago Motta con nuovi innesti molto onerosi. L’imminente arrivo di Francisco Conceicao dal Porto e soprattutto di Nico Gonzalez dalla Fiorentina fa cambiare gli equilibri ai piani alti. E il calciomercato non è ancora finito né per la Juventus né per le altre. L’Inter si fermerà dopo l’annuncio di Tomas Palacios in difesa? Le ore che precedono Inter-Lecce a San Siro sono di aiuto per capire quale sarebbe la risposta giusta.

Inzaghi e l’infermeria: i calciatori assenti in Inter-Lecce

ROSA INCOMPLETA – L’Inter di Simone Inzaghi si presenta a San Siro con assenze importanti. Una per reparto. In difesa non ci sarà Stefan de Vrij che, più che alternativa, è il co-titolare in mezzo alla linea a tre. E siccome non ci sarà nemmeno il già citato Palacios, il reparto arretrato è quello messo peggio. Infatti finora l’ex primavera Alessandro Fontanarosa è stato necessario per far numero. A centrocampo l’assente di lungo corso è Tajon Buchanan, che toglie un’opzione più offensiva su entrambe le fasce. Infine l’assenza più pesante, ovvero quella del capitano Lautaro Martinez in attacco. In Inter-Lecce la situazione è sotto controllo ma in futuro come sarebbe?

Calciomercato Inter: Palacios in difesa l’ultimo regalo?

PRIMA EMERGENZA – Oggi la squadra nerazzurra non può improvvisare. Difesa fatta. Centrocampo delle grandi occasioni. E attacco obbligato. La situazione non è ottimale a tal punto che Piotr Zielinski e Marko Arnautovic, rientrati dopo un breve stop post-Europei, quasi sicuramente rientreranno nelle rotazioni di Inzaghi a partita in corso qualora si mettesse male. Ed ecco perché Inter-Lecce è già il primo test stagionale in emergenza ma con il paracadute del calciomercato ancora aperto. Palacios in difesa forse non basterà. Inzaghi verrà accontentato anche con una punta che prenda il posto dell’uscente Joaquin Correa in panchina? La stagione è lunghissima. Non ci saranno mica solo le “ultime” trentasei giornate di Serie A in calendario…