Inzaghi protegge i suoi: per Acerbi si valuta settimana prossima

Inzaghi prima dello Sparta Praga ha ha fatto il punto della situazione di Acerbi. Il tecnico ha confermato la fiducia nel suo centrale, ma settimana prossima bisognerà prendere una decisione.



SITUAZIONE DI ACERBI – Inzaghi tiene la speranza fino all’ultimo. Almeno a parole. Il tecnico nella conferenza stampa prima dello Sparta Praga ha parlato anche della situazione di Acerbi. E le sue parole hanno voluto dare una dimostrazione di fiducia al suo leader difensivo. Bisogna però capire i confini della cosa.

LAVORO SPECIFICO – Il tecnico infatti ha spiegato che Acerbi non ha problemi fisici, ma non è disponibile per la trasferta di Champions League. Il giocatore non si sente ancora in condizione di poter spingere veramente sul suo fisico. E per questo non solo salterà la partita con lo Sparta Praga, ma anche la trasferta di Lecce di domenica. In sostanza, una settimana di lavoro mirato per cercare di mettere a punto il fisico del giocatore, così da averlo finalmente recuperato dopo un calvario di mesi. Questo lo stato delle cose presentato da Inzaghi. Su cui si possono fare due considerazioni.

INZAGHI INTENZIONATO A BILANCIARE I FATTI

SPERANZA NEL RECUPERO – La prima è che Inzaghi come al solito è protettivo verso il suo gruppo. Non abbandona nessuno e conta su tutti i suoi effettivi. In conferenza ha parlato anche dell’importanza di Buchanan, quindi figuriamoci se poteva buttare dalla torre, in senso figurato, uno come Acerbi. Il tecnico punta davvero sul recupero del suo leader difensivo, e ci spererà fino all’ultimo. I tempi però suggeriscono un limite a questa fiducia.

MERCATO APERTO – La seconda considerazione infatti riguarda il mercato. Che è aperto ancora per una decina di giorni. E per quanto la rosa dell’Inter abbia alternative, non è pensabile di affrontare i prossimi mesi col solo de Vrij come centrale di ruolo. Se Acerbi non desse garanzie solo il mercato potrebbe risolvere la situazione. Post Lecce quindi serve un punto. Idealmente tra Monaco e Milan in casa Inter bisognerà prendere una decisione. Valutando la condizione fisica dell’ex Lazio e vagliando le opportunità di mercato. La speranza infatti non è sufficiente. La stagione è ancora troppo lunga per correre rischi.