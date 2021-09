Inzaghi, prima con la Sampdoria su panchina Inter: bilancio dei precedenti

Per Simone Inzaghi quello di domenica 12 settembre sarà (per ovvi motivi) il primo incrocio con la Sampdoria da quando siede sulla panchina dell’Inter. Dopo le undici sfide sulla panchina della Lazio.

PRIMA VOLTA – Dopo aver affrontato per ben undici volte la Sampdoria sedendo sulla panchina della Lazio, per Simone Inzaghi quella di domenica 12 settembre sarà la prima volta da allenatore dell’Inter. Andando ad analizzare i suoi dati precedenti, si può notare come il tecnico nerazzurro abbia fatto meglio contro i blucerchiati tra le mura di casa che in trasferta. Le uniche due sconfitte subite, infatti, sono arrivate entrambe a Marassi (la prima per 2-1 nel 2015/2016 da allenatore “ad interim”; la seconda nel 2020/2021 per 3-0).

BILANCIO – Oltre alle due sconfitte in trasferta sopra citate, per Simone Inzaghi contro la Sampdoria sono arrivate anche quattro vittorie, di cui ben tre per 1-2 e una per 0-3. A cui si aggiungono quattro vittorie e un pareggio tra le mura di casa. L’ultima da allenatore per Simone Inzaghi a Marassi è stata la sconfitta per 3-0. Quale occasione migliore, dunque, per cercare una rivincita? Chiaramente bisogna sempre ricordare che ogni partita è una storia a sé e che i numeri vanno sempre interpretati. L’unica cosa presente al momento nella testa di Simone Inzaghi è sicuramente la voglia di dare seguito al grande inizio di stagione con le due vittorie contro Genoa e Verona.