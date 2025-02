Inzaghi ha perso la fiducia nei suoi attaccanti di riserva: la prova!

Gli attaccanti di riserva dell’Inter non incidono e Inzaghi sembra aver perso la fiducia: domenica al derby chiaro segnale.

SVEGLIA – Appello agli attaccanti di riserva dell’Inter: sveglia! Il derby di Milano di domenica, pareggiato dall’Inter 1-1 ad un Milan ultra-fortunato, ha ribadito, come se non bastasse, la voragine che c’è in attacco dopo Lautaro Martinez e Thuram. E le scelte di Simone Inzaghi sono state puramente significative. Nonostante il risultato di svantaggio e l’obbligo quantomeno di non perdere la partita, il tecnico piacentino ha preferito puntare sui centrocampisti e sugli esterni anziché aggiungere peso in avanti buttando nella mischia uno tra Mehdi Taremi e Marko Arnautovic. Segnale di come i due, ultimamente, stanno perdendo pure la fiducia del proprio allenatore. Serve una sveglia, una risposta!

Le riserve dell’Inter possono cambiare le partite, ma non tutte: Inzaghi lo ha capito

PROBLEMA – L’Inter, domenica, ha iniziato il mese più infuocato della sua stagione, visto che dopo il Milan incontrerà due volte la Fiorentina, poi la Juventus, la Lazio in Coppa Italia per poi chiudere in bellezza con la trasferta di Napoli nella madre di tutte le partite. Ergo: i soli Lautaro Martinez e Thuram non possono bastare. Per quanto i due principi dell’attacco nerazzurro siano in forma e sul pezzo, è necessario che arrivi una mano pure dai sostituti. Taremi in primis, senza tralasciare Arnautovic e Correa (se e quando si ristabilirà). Il derby di domenica ha dimostrato un concetto: l’Inter ha centrocampisti, difensori ed esterni capaci di cambiare la partita entrando a gara in corso, ma, purtroppo, non gli attaccanti.