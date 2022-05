Inzaghi per la prima volta alza la voce e vuole garanzie sul futuro

Dopo l’ultima giornata di campionato Inzaghi ha voluto alzare la voce. A suo modo, certo, ma il tecnico ha fatto capire di volere delle certezze sul futuro.

ATTENZIONE ALLA CONFERENZA – Ci è voluto un anno, ma dopo Inter-Sampdoria Simone Inzaghi ha voluto parlare chiaro. Nella conferenza stampa post partita il tecnico ha cambiato i suoi consueti toni nella comunicazione. Niente di straordinario, niente sfoghi alla Conte. Ma una frase chiara, semplice. Incontrovertibile. Che fa capire che al futuro, suo e della squadra, ci tiene. E di conseguenza vuole capire bene la situazione.

PAROLE CHIARE – “Sappiamo che ci aspetta una stagione da organizzare nel migliore dei modi, sapendo di dover tenere tutti i giocatori migliori e all’occorrenza aggiungere qualcosa”. Queste le parole di Inzaghi che segnano un netto cambiamento con l’accondiscendente comunicazione vista fino a questo momento. Il tecnico non si è mai lamentato, e ha rimarcato il giusto tutto quello che è successo la scorsa estate. Cose che, ricordiamolo, hanno spinto Conte a salutare già a maggio. Con Lukaku ancora in rosa. Ma adesso, dopo un anno e con prospettive incerte, ha voluto mettere un punto.

LAVORO FUTURO – Inzaghi sa che il lavoro di quest’anno è andato ben oltre le aspettative estive. Ha lavorato, ha ricostruito la squadra, ha tenuto tutti sul pezzo per un anno intero. Tutto questo non è scontato. E soprattutto non è sempre replicabile. Soprattutto se la prospettiva è un altro mercato di cessioni. Che significa perdere altri titolari. E dover ricominciare a costruire la squadra. Al tecnico serve avere qualche certezza sul futuro. Serve lavorare senza che tutto venga smontato di nuovo. Serve che questa stagione, la sua prima all’Inter, sia un punto di partenza. Non un arrivo. E ha voluto farlo presente. A tutti.