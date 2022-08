Inzaghi, il passato aiuta: il tecnico impara dagli errori e anche così l’Inter vince a Lecce

Inzaghi sembra aver fatto dei passi in avanti nella gestione delle partite rispetto a un anno fa. Almeno questo si evince alla prima occasione utile della nuova stagione. Il risultato di Lecce-Inter ne è la prova: il tecnico piacentino nella ripresa osa con i cambi e alla fine ha ragione.

L’AUDACIA DEL TECNICO – L’Inter riesce a vincere contro il Lecce all’ultimissimo respiro grazie a un gol di Denzel Dumfries in mischia. L’esterno destro olandese – per ovvie ragioni il migliore in campo (vedi pagelle) – entra nella ripresa e si rende molto pericoloso. La vittoria è frutto del coraggio di Simone Inzaghi. Il tecnico nerazzurro, probabilmente ricordando il passato, decide di rischiare il tutto per tutto. Quindi nella ripresa entrano – nell’ordine – Alessandro Bastoni con Henrikh Mkhitaryan, Dumfries con Edin Dzeko e alla fine anche Joaquin Correa (vedi analisi tattica di Lecce-Inter). Non può cambi conservativi bensì offensivi con conseguente cambio modulo. Negli ultimi minuti l’Inter di Inzaghi gioca con tutti e quattro gli attaccanti a disposizione in rosa. Contemporaneamente. E Inzaghi può essere contento sia per il risultato sia per i miglioramenti dimostrati nella gestione della partita. La fortuna in genere premia gli audaci. E Inzaghi in Lecce-Inter viene premiato come merita.