Inzaghi ora ha circa un mese per preparare la sua presentazione

Simone Inzaghi è il nuovo allenatore dell’Inter, ma non è ancora stato presentato. Il tecnico ha tempo per preparare al meglio il suo debutto.

PRESENTAZIONE RIMANDATA – Simone Inzaghi è il nuovo allenatore dell’Inter. Adesso è finalmente ufficiale, dopo qualche giorno di attesa. Non c’è ancora stata però la presentazione ufficiale. E non ci sarà ancora per circa un mese. Questa separazione temporale può trasformarsi in un vantaggio. Quindi va sfruttata nel modo migliore.

TEMI DELICATI – La posizione di Inzaghi è delicata. Per due motivi. Il primo è che eredita il lavoro di Conte. Il che comporta delle ovvie difficoltà. E conseguenti responsabilità. Perché malgrado le molte critiche, pure dai tifosi,\ anche pesanti all’ex tecnico ora che se n’è andato tutti saranno pronti a far pesare al povero Simone le differenze. Il secondo è la situazione del mercato. Le difficoltà dell’Inter sono note, ma coi nerazzurri c’è sempre un certo gusto nel ripetere e nell’infierire. Temi che saranno sicuramente affrontati nella conferenza di presentazione. E su cui servono risposte precise, soppesate, ben ponderate.

PRIMO PASSO IN UN TOP CLUB – La conferenza stampa di presentazione è un rito da rispettare. Porta con sè facili entusiasmi, a volte slogan di successo (“io non sono pirla”). Facilmente viene sopravvalutata nel suo valore programmatico, ma aiuta comunque il nuovo allenatore a vivere qualche mese sereno. Inzaghi insomma ha un mese per affilare le sue doti retoriche. E preparare al meglio il suo ingresso nel mondo Inter. Che per lui rappresenta il salto di qualità che può cambiargli la carriera. Quindi il primo passo non può essere sottovalutato.