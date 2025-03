Inzaghi e le nuove voci. L’Inter è molto chiara: nessun cambiamento!

Simone Inzaghi e l’Inter hanno ottenuto tante soddisfazioni insieme, crescendo progressivamente e inesorabilmente. Il futuro non è denso di incertezze, a differenza di quanto comunicano alcuni.

IL PUNTO – Simone Inzaghi ha dato tantissimo all’Inter, sua attuale squadra, ricevendo altrettanto in cambio. Grazie alle sue virtù di gioco e ai valori da lui trasmessi ai calciatori, infatti, il tecnico piacentino ha consentito alla squadra nerazzurra di raggiungere sempre nuove vette, acquisendo progressivamente la consapevolezza della propria forza e delle potenzialità da poter esprimere sul rettangolo di gioco. Al contempo, l’ex Lazio ha ricevuto dai meneghini gli strumenti per affermarsi come allenatore top a livello internazionale. Compiendo un salto di qualità importante, soprattutto, sul piano comunicativo.

Inzaghi sarà confermato come allenatore dell’Inter: il resto sono menzogne

LO SCENARIO – In questo contesto, le indiscrezioni secondo cui Inzaghi potrebbe lasciare l’Inter in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi stagionali sono da escludere con forza. I nerazzurri, infatti, hanno scommesso sul tecnico piacentino in maniera totalizzante. Il cammino svolto sin qui dalla squadra, in tal senso, prescinde dal fatto che si riescano a portare a casa i vari trofei avuti dall’Inter nel mirino.

IL RAGIONAMENTO – Il progetto è di ampio respiro, così come le ambizioni in vista delle prossime stagioni. Il mercato estivo sarà svolto di comune accordo tra dirigenza e allenatore, nella convinzione che solo attraverso una “politica dei comuni intenti” sarà possibile soddisfare le esigenze reciproche. Con delle convinzioni rinsaldate ulteriormente in base all’andamento di quest’annata, l’Inter e Inzaghi guardano dunque insieme a un futuro in cui continuare ad essere protagonisti.