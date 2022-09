Inzaghi, non solo Onana-Handanovic: da chiarire anche un altro dualismo

Uno dei dualismi che Inzaghi dovrà risolvere in casa Inter è certamente quello fra Onana ed Handanovic. Ma non è il solo: il tecnico nerazzurro dovrà chiarire le gerarchie anche in un altra zona di campo

DUALISMO – Spesso la concorrenza forte nel ruolo porta i calciatori, specialmente quelli abituati alla titolarità inamovibile per mancanza di alternative, ad impegnarsi di più per mantenere le gerarchie di squadra intatte. All’Inter, invece, l’alternanza e la presenza di varie soluzioni in alcuni ruoli sta invece generando confusione e mancanza di tranquillità fra i calciatori con Inzaghi che, spesso, non è riuscito a gestire al meglio il turnover e le sostituzioni. È il caso, ad esempio del dualismo fra Onana ed Handanovic con il tecnico nerazzurro che non ha ancora sciolto le riserve su chi, effettivamente, sia il portiere titolare dell’Inter in questa stagione (per quanto tutti gli indizi portino allo sloveno). Ma il dualismo in porta è solo uno di quelli da risolvere: Inzaghi dovrà chiarire le gerarchie anche per un altro ruolo delicato.

CORSIA DI SINISTRA – Un altro ruolo in cui non sono ancora ben chiare le gerarchie è quello della corsia di sinistra. In quella zona di campo Inzaghi ha alternato vari calciatori ma i più impiegati sono Dimarco e Gosens. Il laterale italiano è un vero e proprio jolly, impiegato dal tecnico anche sulla linea di difesa. Il tedesco, invece, trova minuti importanti solo in Champions League: in campionato il minutaggio resta scarso ed il numero 8 ha trovato una sola presenza dal 1′ contro il Lecce. Una situazione strana che penalizza, in maniera particolare, proprio il tedesco. L’ex Atalanta, per recuperare forma e sicurezza, avrebbe bisogno di trovare il campo con continuità. Inzaghi dovrà chiarire presto questo aspetto: puntare forte su Gosens o mettere da parte il tedesco in favore di Dimarco? Le soluzioni a metà, come dimostra il rendimento in campo di certi elementi, non servono a nessuno. Dopo la sosta serviranno scelte nette e definitive.