Inzaghi non si smentisce e segue il suo copione anche in Salernitana-Inter

Simone Inzaghi finisce sul banco degli imputati anche in Salernitana-Inter (1-1). Le scelte del tecnico non danno infatti i risultati sperati. E, anzi, sembrano complicare il piano gara dei nerazzurri.

STESSO APPROCCIO – “Stessa storia, stesso posto, stesso bar” cantavano gli 883. Ed è una frase che metaforicamente descrive bene l’ultimo periodo dell’Inter. Anche contro la Salernitana, i nerazzurri di Simone Inzaghi guidano la gara, creando tante occasioni da rete, ma alla fine non escono dal campo coi 3 punti. Complici anche i miracoli del portiere avversario, i nerazzurri non riescono a sfondare. E il tecnico piacentino sembra non riuscire in alcun modo a incidere sull’andamento dei 90 minuti. Con scelte cervellotiche, dall’inizio alla fine.

TURNOVER A METÀ – Contro la Salernitana Inzaghi vara un turnover solo parziale. Il tecnico cerca infatti di preservare un po’ di forze in vista del momento clou del mese di aprile. Ossia la doppia sfida contro il Benfica, ai quarti di Champions League (andata a Lisbona martedì prossimo). Motivo per cui manda di nuovo in campo Joaquin Correa dal 1′, per ridare inspiegabilmente minuti al peggior attaccante in rosa (i numeri parlano chiaro). E soprattutto ripresenta Kristjan Asllani tra i titolari, quasi sei mesi dopo l’ultima volta. Una scelta che paga subito, vista la meravigliosa verticalizzazione con cui l’albanese innesca il vantaggio. Ma che Inzaghi sconfessa molto presto.

CAMBI PROGRAMMATI – Al 66′ di Salernitana-Inter, coi nerazzurri in pieno assedio, Inzaghi decide di provare a cambiare le carte in tavola. E in un colpo solo esegue tre sostituzioni. Fuori proprio Asllani per Gagliardini e Correa per Lautaro Martinez, oltre a Barella per Brozovic. Ma solo l’uscita dell’11 argentino sembra avere un senso tattico. Per il resto, non c’erano motivi per togliere Asllani dopo appena un’ora di gioco. Inzaghi sembra quindi seguire un copione precompilato, che non tiene conto dell’andamento della gara. Un impulso irrefrenabile a intervenire pur di provare a cambiare l’inerzia della gara. Ma che, per l’ennesima volta, non cambia realmente le sorti del match. In sintesi, non è colpa di Inzaghi se l’Inter tira 11 volte in porta segnando appena un gol. Ma di sicuro le sue scelte non aiutano, e anzi aumentano la confusione in campo. Un lusso che contro il Benfica l’Inter non potrà permettersi.