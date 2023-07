Inzaghi non si nasconde: l’Inter nel 2023-2024 punta a vincere

Inzaghi nelle sue prime uscite in questa estate ha cambiato i toni. Indicando in modo chiaro l’obiettivo per l’Inter 2023-2024: vincere il campionato.

DICHIARAZIONI DIVERSE – Spesso gli allenatori quando si trovano davanti ai microfoni preferiscono tenersi prudenti nelle dichiarazioni. Abbassare i toni, allontanare le pressioni, tenere l’asticella a un livello accettabile. Un modo per limitare le aspettative, e quindi le richieste di risultati. Inzaghi in questa estate invece ha deciso di andare all’attacco, per così dire.

CAMBIO NEI TONI – Il tecnico nella sua esperienza all’Inter non è mai stato uno spavaldo. Inzaghi ha sempre limitato le aspettative agli obiettivi necessari. Senza promesse, né voli pindarici. E per questo è stato più volte accusato di scarsa ambizione. In questa estate però fin dalla prima conferenza stampa alla vigilia del ritiro i suoi toni sono cambiati. Come a mettere da subito in chiaro la situazione.

OBIETTIVO CHIARO – Inzaghi non si è nascosto. Non ha limitato le ambizioni. Ha indicato subito il bersaglio grosso. L’obiettivo dell’Inter è la seconda stella. Non un piazzamento, ma vincere. L’obiettivo è il campionato. Quello che al suo primo anno è sfuggito all’ultimo e nel secondo è stato compromesso da una partenza shock. Nessun giro di parole, nessun artificio retorico. Inzaghi punta a vincere la Serie A. Ora sta all’Inter allinearsi all’ambizione.