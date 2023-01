Inzaghi non sbagliare: col Verona è il momento di fidarsi di Asllani

L’Inter si prepara alla gara di oggi contro l’Hellas Verona a San Siro. Inzaghi si ritrova con la coperta corta a centrocampo. È il momento di dare fiducia ad Asllani.

CENTROCAMPO – All’Inter non era mai capitato negli ultimi anni, di avere tuti e tre i centrocampisti titolari fuori. Marcelo Brozovic è ormai dato per scontato. Nicolò Barella probabilmente verrà tenuto a riposo per averlo al top contro il Milan in Supercoppa. Chi potrebbe tornare è Hakan Calhanoglu, il turco dei tre è quello che sta meglio. Chi è sicuro di un posto è Henrikh Mkhitaryan, il ballotaggio è dunque tra Roberto Gagliardini e Kristjan Asllani.

SCELTE – Simone Inzaghi si trova quindi davanti a una scelta, forse due. La prima riguarda se rischiare o meno Calhanoglu. La vera scelta sarà però tra Asllani e Gagliardini. Il tecnico nerazzurro ha puntato molto poco sul centrocampista ex Empoli finora. Ha preferito affidarsi all’esperienza dell’ex Atalanta. Ora però, anche dopo la prestazione di entrambi contro il Parma (vedi pagelle), è il momento di fidarsi di Asllani. Il classe 2002 ha bisogno di fiducia e di minuti, in modo tale da poter essere un’ottima alternativa per il centrocampo nerazzurro. Non solo un giovane aggregato in prima squadra.

SCADENZA – Se ciò non basta, va ricordato che Gagliardini andrà in scadenza a giugno. Il centrocampista difficilmente rinnoverà, più probabile l’addio. Conviene dunque puntare su chi davanti a sé ha un futuro con la maglia nerazzurra. Piuttosto che farlo su chi invece ha già le valigie in mano. È il momento di puntare e scoprire Asllani, soprattutto in gare sulla carta più tranquille come quella contro l’Hellas Verona.