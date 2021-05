Inzaghi, non richiesta di mercato ma un punto fermo: Lukaku intoccabile

Inzaghi non è ancora ufficiale all’Inter (vedi articolo), ma ha già mandato un segnale fortissimo e chiarissimo. Il tecnico, infatti, ha contattato Lukaku per ribadire la sua importanza e la sua centralità nel nuovo progetto nerazzurro (vedi articolo)

MESSAGGIO CHIARO – Simone Inzaghi riparte da un’Inter Campione d’Italia ma soprattutto da un Romelu Lukaku sempre più centrale e fondamentale in casa nerazzurra. Il belga, voluto fortemente da Antonio Conte due anni fa, sarà il punto di riferimento anche del nuovo tecnico interista che chiamando direttamente l’attaccante ha voluto mettere i puntini sulle i. Potrebbe anche sembrare una mossa scontata, ma in realtà non lo è affatto considerando quella che è la situazione attuale all’Inter. In attesa delle prime richieste di mercato, Inzaghi ha ben chiaro chi deve essere l’assoluto intoccabile. Un messaggio forte per Lukaku, per la società e per i progetti futuri.