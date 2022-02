Inzaghi non fa drammi: con il Genoa individuato un punto da cui ripartire – CdS

Inzaghi chiede serenità alla squadra perché il momento no è destinato prima o poi a finire. Secondo il Corriere dello Sport, contro il Genoa c’è un punto da cui ripartire.

ZERO DRAMMI – Inzaghi aveva già preventivato un calo a questo punto del campionato, complice un calendario terribile con Milan, Roma, Napoli e Liverpool (ma anche Juventus e Atalanta, ndr). Il gruppo è stato spremuto a livello di energie, fisiche e nervose. L’attacco si è bloccato, e Simone Inzaghi da grande ex attaccante, sa che in casi come questi è inutile aggiungere pressione, così ieri ha corretto gli errori tattici commessi allo stadio Luigi Ferraris. Il tecnico, inoltre, ha anche sottolineato che in campo la squadra è stata più equilibrata e non si è esposta alle ripartenze fatali incassate con il Sassuolo. Questo secondo lui è un bel punto di partenza in vista del derby che considera la partita della svolta.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti