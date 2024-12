Inzaghi non si fa distogliere dalla Supercoppa: priorità Inter chiara!

Agenda fittissima quella dell’Inter nei prossimi giorni. Ma Simone Inzaghi non si fa distogliere dalla sfida di Supercoppa Italiana, e contro il Cagliari lancia un messaggio chiaro.

INDICAZIONE – L’Inter saluta il 2024 a Cagliari e inaugura il nuovo anno subito dopo a Ryad. A separare le due sfide, una di campionato e l’altra dSupercoppa Italiana, ci sono praticamente quattro giorni. Due trasferte complicatissime, da sabato a giovedì, inframezzati dai festeggiamenti di Capodanno. Il primo giorno del 2025 per la squadra di Simone Inzaghi sarà già vigilia, come lo è stata oggi. Prima di pensare alla semifinale di Supercoppa Italiana contro l’Atalanta, infatti, il focus dei nerazzurri è tutto sulla sfida contro la squadra di Davide Nicola. Proprio dal match della diciottesima giornata di campionato arriva un’indicazione chiarissima sull’attuale priorità dell’Inter.

Inzaghi non molla un centimetro: la politica dell’Inter è chiara!

STEP BY STEP – I prossimi giorni dell’Inter, che sarà impegnata prima all’Unipol Domus di Cagliari e poi all’Al-Awwal Park di Ryad, saranno praticamente di fuoco. Ma come mister Inzaghi insegna, non bisogna farsi prendere dall’agitazione che solo una fitta agenda come quella dei nerazzurri potrebbe procurare. Step by step, partita dopo partita, i nerazzurri proseguono con determinazione per esaudire ambizioni e desideri. La frase chiave, dall’inizio della stagione, è quella che recita: “L’obiettivo è vincere tutto, nessun obiettivo e competizione sono esclusi”. La realtà, forse, è un’altra. O, almeno, lo è adesso.

POLITICA – Le scelte previste per Cagliari-Inter lo raccontano chiaramente. L’impegno in Supercoppa Italia del 2 gennaio, infatti, non distolgono l’allenatore piacentino dal campionato, che appare adesso la priorità. Domani sera verrà schierata la miglior formazione, al netto di infortuni e indisponibilità, senza risparmiare nessuno almeno per la prima frazione di gioco. I punti persi all’inizio della stagione e la corsa di Napoli e Atalanta portano Inzaghi a non voler lasciare nemmeno un centimetro agli avversari. La politica dell’Inter, che non vuole mollare lo scettro di regina del campionato, è chiara.