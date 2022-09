Inzaghi nella pausa nazionali resta praticamente solo: tempo per riflettere

La pausa nazionali in casa Inter deve essere sfruttata da Inzaghi per ritrovarsi. Il tecnico in questo inizio di stagione ha smarrito la via, commettendo errori improvvidi ed evidenti che ne hanno minato l’autorità.

SOLO AD APPIANO – La pausa per le nazionali svuoterà ancora una volta Appiano Gentile. Lasciando Inzaghi con una rosa ridotta all’osso, ma anche meno visti i quindi giocatori impegnati con le rispettive selezioni. Impossibile ipotizzare una rinascita tattica con queste basi. Ma il tempo a Milano può essere utile. Anzi, deve essere sfruttato dal tecnico per riflettere sulla sua posizione.

MOSSE SBAGLIATE – La prima stagione di Inzaghi all’Inter ha vissuto diversi momenti brillanti. Il tecnico ha ereditato un lavoro importante di Conte, e su quello è stato abile a lavorare. Aggiungendo dettagli e dando nuova elettricità a tutti i giocatori. Un tocco che sembra aver perso totalmente in questa sua seconda stagione. In appena sette giornate sono già troppi gli errori specifici dell’allenatore. In diversi sensi per di più. Invece di trovare soluzioni, spesso le mosse di Inzaghi hanno portato ulteriori problemi. Sicuramente confusione. Quindi lui per primo ha bisogno di schiarirsi le idee.

RIFLESSIONI PREZIOSE – In questi giorni ad Appiano il tecnico ha l’opportunità di fermarsi a riflettere. Rivedere le partite, studiare i dati. Capire cosa non ha funzionato a tutti i livelli, ma soprattutto nelle sue scelte. L’Inter ha bisogno di ritrovare una guida tecnica salda, sicura, con idee precise, convincenti, a cui fare riferimento nei momenti difficili. Non una persona impaurita, confusa, che aggiunge crepe a una struttura già pericolante. Inzaghi deve riprendere in mano la sua carriera all’Inter. Trovando una via decisa, non percorrendole tutte a giorni alterni. In queste settimane serve riflettere. Per ritrovarsi e rilanciarsi.