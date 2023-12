Inzaghi, Natale in vetta! Un cruccio e un desiderio in cima alla lista

Inzaghi si gode il Natale da primo in classifica con la sua Inter stanca fisicamente ma vincente. Il tecnico piacentino a più riprese ha dettato la linea sottolineando come l’obiettivo numero uno della stagione sia la seconda stella. Non si nasconde, non cerca alibi e gestisce la rosa al meglio per arrivare a giugno nel miglior modo possibile. Chiaramente chi lo accusa di scarso interesse per le altre competizioni sbaglia

UN NATALE IN VETTA – Simone Inzaghi può festeggiare il Natale da primo in classifica e con un distacco immutato dalla Juventus che rimane a -4 in classifica. Con la vittoria sul Lecce, il tecnico nerazzurro ha inoltre spinto il Milan a -11 e il Napoli campione d’Italia in carica a -17. La corsa scudetto assume sempre più le sembianze di una corsa a due, con una differenza: Inzaghi non si nasconde.

Inzaghi, lo scudetto è in cima alla lista dei desideri: niente nascondino e niente alibi

Mentre Massimiliano Allegri rimane sul vago, l’allenatore nerazzurro già da inizio anno ha messo in cima alla lista dei desideri quello scudetto sfuggito di mano due anni fa per demeriti suoi e della squadra. La finale di Champions League con il Manchester City ha dato consapevolezza ad una squadra che, pur essendo forte, troppo spesso si è fatta prendere dalla sfiducia e dall’impazienza. Quest’anno, Sassuolo e Bologna a parte, non è mai successo.

L’atteggiamento determinato di Inzaghi, sia dentro che fuori dal campo, trasmette tutta la fame di vittorie di un tecnico messo troppo spesso in croce, a volte anche ingenerosamente e che adesso vuole dimostrare di essere all’altezza. Non che raggiungere una finale di Champions League non lo dimostri abbastanza, ma lo scudetto è un cruccio per lui. E chi lo accusa di cattiva gestione della rosa o di scarso interesse per le altre competizioni, chiaramente non ha capito che l’obiettivo stagionale concreto, sia per Inzaghi che per la società, è uno. Tutto il resto ben venga, ma senza pressioni.