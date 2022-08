Inzaghi mette la società con le spalle al muro: due messaggi forti e chiari

Inzaghi nella conferenza stampa della vigilia di Lecce-Inter (vedi articolo), oltre ad annunciare un indisponibile e un titolare (QUI e QUI), parla molto chiaramente del mercato in entrata e in uscita mettendo di fatto la società con le spalle al muro

SPIRAGLI – Simone Inzaghi ha le idee molto chiare alla vigilia di Lecce-Inter, partita di esordio in campionato. In conferenza stampa il tecnico nerazzurro affronta l’argomento calciomercato dal momento in cui la Serie A avrà inizio a mercato ancora aperto. Tra i nomi più chiacchierati c’è quello di Milan Skriniar, accostato da mesi al PSG, club che tuttavia non si è mai avvicinato alle richieste dell’Inter. Con le cessioni di Andrea Pinamonti, l’uscita di Alexis Sanchez e la probabile partenza di Cesare Casadei si è aperto più di uno spiraglio sulla permanenza dello slovacco.

MESSAGGI LIMPIDISSIMI – Inzaghi coglie dunque la palla al balzo per mettere dirigenza e proprietà con le spalle al muro: «Per quanto riguarda il mercato la squadra è quella che ho concordato con la società e la proprietà. La squadra sarà questa, sappiamo che ci manca un giocatore nel ruolo di centrale per sostituire Ranocchia. La società sta lavorando su questo, penso di non doverne parlare più perché il nostro mercato in entrata e in uscita è chiuso». La squadra deve rimanere questa e manca un centrale al posto di Ranocchia: questi i messaggi di Inzaghi, più chiari e limpidi che mai. Ora tocca alla società mantenere le promesse.