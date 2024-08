Inzaghi fa luce sul mercato: l’Inter ha un’unica vera necessità!

Simone Inzaghi analizza la situazione dell’Inter a pochi giorni dal primo match di campionato. Il mister nerazzurro si sofferma sul mercato, lanciando un segnale chiaro a tifosi e dirigenza.

FARE LUCE – Giornata di dichiarazioni importanti in casa Inter, a quattro giorni dall’attesissimo esordio in Serie A. Molti, infatti, i protagonisti nerazzurri che hanno parlato ai microfoni di diverse emittenti televisive, raccontando le sensazioni sulla stagione che è all’orizzonte e lasciandosi andare a qualche retroscena di mercato. Come ha fatto, nello specifico, Hakan Calhanoglu, tornando al messaggio di rassicurazioni scritto qualche settimana fa per i tifosi nerazzurri. Il regista turco, però, non è stato l’unico a sbilanciarsi sul tema più caldo dell’estate. Anche mister Simone Inzaghi si è concesso un commento sul mercato dell’Inter, lanciando così un chiaro indizio agli ascoltatori interessati.

Inzaghi allontana un’ipotesi di mercato? L’indizio è chiaro!

DICHIARAZIONI – Tra i vari temi affrontati da Inzaghi nell’intervista, uno spazio non indifferente è stato riservato al mercato. Oltre ad analizzare i nomi nuovi che la dirigenza dell’Inter gli ha fornito in vista della nuova stagione, l’allenatore piacentino si è soffermato anche su quello che il mondo bollente delle trattative potrebbe ancora regalargli. «Fino alla fine del mese è tutto aperto. Abbiamo una mancanza nel reparto difensivo. Ho la fortuna di avere una società forte alle spalle e che ha grande ambizione». Brevi frase ma coincise, quelle pronunciate da Inzaghi a Sky Sport, che rivelano l’unica e vera necessità del club interista.

INDIZIO – Di certo quella dell’obiettivo di rinforzare la difesa non è una novità, considerando che da quando Tajon Buchanan si è infortunato il team di Viale della Liberazione è a lavoro per individuare il miglior profilo. Le parole dell’allenatore, però, potrebbero rivelarsi importanti per fare luce sul mercato di un altro reparto – quello offensivo – per il quale i tifosi richiedono a gran voce un intervento. L’esigenza in attacco, però, non è stata praticamente menzionata da Inzaghi, che in questo modo sembra aver lanciato velatamente un messaggio chiaro: difficilmente il 31 agosto troveremo un nuovo attaccante nella rosa dell’Inter.