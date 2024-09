Inzaghi, mancata nomination al pallone d’oro non cambia la realtà. La certezza!

Simone Inzaghi non rientra tra i sei allenatori candidati al pallone d’oro destinato al miglior tecnico stagionale. Il tecnico dell’Inter non necessita di tale riconoscimento per essere considerato tra i migliori in circolazione.

NON INCLUSO – Simone Inzaghi non figura nella lista dei sei tecnici candidati alla prima edizione del pallone d’oro dedicato al miglior allenatore della stagione. I colleghi dell’allenatore dell’Inter, inseriti in tale lista, sono i seguenti: Carlo Ancelotti, Xabi Alonso, Luis De la Fuente, Pep Guardiola, Lionel Scaloni e Giampiero Gasperini. Il fatto che il tecnico piacentino non compaia in questo roster non inficia minimamente lo status che, grazie al rendimento e ai risultati conseguiti dalla sua squadra, è riuscito ad acquisire nelle ultime stagioni.

Inzaghi si orienta verso nuovi obiettivi: attenzione focalizzata sul campo, a prescindere dal pallone d’oro

NUOVI PROPOSITI – Dopo aver esaudito il suo desiderio di consentire all’Inter di conseguire quella seconda stella così agognata dalla piazza e dalla società nerazzurre, Inzaghi guarda a nuovi obiettivi. La volontà di costruire nuovi successi a partire da quanto prefigurato nell’ultima stagione si associa all’impegno profuso dal tecnico piacentino per rendere sempre più dinamica e flessibile la sua squadra. Sin dal match contro il Genoa si è potuto assistere a una possibile soluzione che l’ex Lazio potrebbe adottare a partita in corso, ossia il modulo con tre attaccanti. La presenza in rosa di un centravanti come Mehdi Taremi assicura al piacentino di poter disporre di più opzioni al momento della decisione definitiva su come riformare la sua Inter nel corso di un incontro.