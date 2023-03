Inzaghi, lecite le critiche ma c’è ancora tempo. Porto decisivo

Per Simone Inzaghi sono piovute molteplici critiche nel giorno successivo alla sconfitta dell’Inter contro lo Spezia (vedi articolo). Queste sono lecite, soprattutto visti i risultati in campionato, ma c’è ancora tempo per far cambiare idea: la Champions League è decisiva.

CHAMPIONS LEAGUE – Lo Spezia ha segnato l’ottava sconfitta in campionato dell’Inter. Simone Inzaghi sta portando i nerazzurri a fare un passo indietro rispetto ai precedenti anni. Solo nel 2019 Luciano Spalletti fece registrare nove sconfitte in Serie A, ma riuscì comunque a qualificarsi in Champions League. L’ingresso nella competizione europea deve essere una garanzia per l’anno prossimo, per ora non lo è affatto. Le rivali sono ad un passo, la prossima partita sarà contro la Juventus. L’Inter rischia di ritrovarsi quinta nel giro di sette giorni, questo è un pericolo. Nonostante ciò un match può rappresentare ancora la svolta per Inzaghi: quello con il Porto di martedì. Passare il turno potrebbe cambiare radicalmente la situazione, alleviare le critiche e riportare un po’ di tranquillità in un ambiente diventato ormai ostile.