Inzaghi a lavoro con la difesa quasi al completo prima di Roma-Inter

Con la pausa per le nazionali, il centro sportivo di Appiano Gentile si è svuotato, lasciando solo pochi giocatori a disposizione di Simone Inzaghi. Tra i presenti quasi tutto il reparto difensivo. Proprio sulla fase difensiva dovrà lavorare il tecnico nerazzurro, pensando a Roma-Inter in programma subito dopo la sosta.

DIFESA QUASI AL COMPLETO – Nuovo giorno di lavoro ad Appiano Gentile durante la sosta per le Nazionali, ma in preparazione di una sfida importante come quella contro la Roma in campionato. Questo periodo di allenamento mirato è fondamentale per affinare gli equilibri difensivi dell’Inter in vista della sfida contro la Roma. A disposizione del tecnico ci sono cinque giocatori: Yann Bisseck, Benjamin Pavard, Francesco Acerbi, Carlos Augusto e Davide Palacios. Gli unici assenti nel reparto arretrato sono Stefan de Vrij e Alessandro Bastoni, impegnati con le rispettive nazionali.

Discontinuità sul “braccetto” di destra

A DESTRA – La particolarità di questa sosta riguarda in particolare la presenza di entrambi i “braccetti” di destra, Yann Bisseck e Benjamin Pavard. Entrambi sono al centro dell’attenzione, poiché si contendono un posto da titolare come “braccetto” destro della difesa a tre. Entrambi hanno ancora qualcosa da dimostrare: Bisseck, giovane talento tedesco, ha bisogno di consolidarsi nel calcio italiano, mentre Pavard, arrivato dal Bayern Monaco con grandi aspettative, deve ancora esprimere il suo massimo potenziale nel sistema di Inzaghi. Entrambi hanno alternato buone prestazioni ad alcuni errori evitabili. a sfida contro la Roma del 20 ottobre diventa un test importante, e il ballottaggio tra Pavard e Bisseck è al centro dei pensieri del tecnico.