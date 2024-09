Inzaghi lavora sulla difesa. Primi movimenti in vista del Monza

A una settimana circa dal rientro in Serie A, Simone Inzaghi continua a lavorare con attenzione alla difesa. Si va a delineare il pacchetto arretrato con le scelte di Simone Inzaghi che potrebbero presto essere confermate.

DIFESA – Alla vigilia della delicata sfida tra Israele e Italia, in casa Inter si guarda con attenzione anche al rientro in campionato. Simone Inzaghi, archiviata la pausa, andrà a far visita al Monza e sarà a caccia della prima vittoria in trasferta dopo il 2-2 rimediato al Marassi contro il Genoa. L’allenatore dell’Inter, in questa settimana vuota di Appiano Gentile, si è concentrato a lavorare sulla difesa. Il reparto arretrato era quello numericamente più numeroso, con la presenza di Benjamin Pavard che partirà da titolare al Brianzeo. Insieme al francese spazio anche ad Alessandro Bastoni che sarà reduce dagli impegni dell’Italia.

Inter, difesa al lavoro. Una new-entry

LAVORO – Insieme a loro due, spazio anche a Francesco Acerbi. Ad Appiano Gentile intanto c’è anche Tomas Palacios: l’argentino è arrivato sul finale di mercato e avrà l’occasione di mettersi in mostra in campionato e Coppa Italia. Simone Inzaghi ha sfruttato questi giorni a disposizione – e con più calma – per spiegargli al meglio i dettagli. Dal Monza in poi si penserà anche alla prima sfida stagionale in Champions League in casa del Manchester City per poi tornare a San Siro nel derby contro il Milan.