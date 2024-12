Inzaghi lavora sulla difesa. Un cambio di marcia notevole

Simone Inzaghi è tornato a lavorare sui singoli: dopo i quattro gol subiti contro la Juventus, ha ridato vigore alla difesa che è riuscita a cambiare rullino di marcia.

LAVORO – In attesa di tornare in campo contro il Cagliari nel sabato pomeriggio alle porte di Capodanno, c’è da fare un recap sulle ultime uscite dell’Inter di Simone Inzaghi. I nerazzurri, a tre punti dal primo posto e con una partita da recuperare, hanno dimostrato di poter restare in alto e con qualità. Dopo qualche difficoltà a metà novembre l’Inter è tornata subito in corsa nonostante qualche piccola defezione in attacco. Con un rinnovato Marcus Thuram, chi sta soffrendo in questo periodo è proprio Luataro Martinez che non riesce a sbloccarsi. L’ultimo gol infatti è arrivato contro il Venezia. Allo stesso tempo però, l’Inter è cresciuta esponenzialmente ed è riuscita a mantenere la porta inviolata come nel corso della passata stagione.

Inter, porta da seconda stella. Il lavoro di Inzaghi

DIFESA – Dai quattro gol rifilati dalla Juventus in una partita folle, l'Inter è tornata a correre alla perfezione. L'uscita da San Siro con una difesa ridotta a un colabrodo nonostante il pareggio ha dato agli uomini di Simone Inzaghi una spinta. Il Napoli e l'Atalanta sembrano non avere punti deboli, ma la difesa dell'Inter ha recuperare terreno rispetto alla prima parte di stagione. Nelle successive undici gare tra il campionato e le coppe, Yann Sommer è riuscito a mantenere la porta inviolata per ben otto volte. Adesso però servirà mantenere questa qualità anche nell'ultima gara dell'anno prima di volare in Arabia Saudita per la partita di Supercoppa Italiana.