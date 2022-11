Inzaghi, la sosta porti consiglio! Gli errori da non commettere al rientro

L’Inter, dopo una partenza ad handicap, ha chiuso la prima parte di stagione con l’importantissimo successo sul campo dell’Atalanta. Inzaghi, al rientro dalla sosta, dovrà cercare di non commettere gli errori che hanno portato alla situazione attuale di classifica

CONSIGLIO – L’Inter, nella classifica di Serie A, paga il brutto inizio di stagione. A pesare, indubbiamente le sconfitte negli scontri diretti contro Lazio, Milan, Roma e Juventus e lo scivolone contro l’Udinese. Un ruolino di marcia incerto, almeno all’inizio, ma figlio di alcune scelte poco vincenti di Inzaghi. Il tecnico, ad inizio anno, è apparso in netta confusione, con una gestione dei cambi e delle gare certamente da rivedere. Da matita rossa i cambi fatti nel corso della sfida dell’Olimpico contro i biancocelesti (ma non solo) e, soprattutto, l’atteggiamento molle della squadra nelle altre sfide di vertice. A pesare, inoltre, è la pessima tenuta difensiva di squadra: 19 reti subite in trasferta, un dato da zona retrocessione. Durante la sosta Inzaghi dovrà cercare, assieme al suo staff, di correggere gli errori commessi per rilanciarsi definitivamente nella corsa scudetto.

CORREZIONE – Inzaghi dovrà lavorare sulla fase difensiva e sulla tenuta mentale della squadra, specie in trasferta. Spesso la squadra, alla prima difficoltà, mostra pericolosi sbandamenti e perde le distanze fra i reparti ed il fragile equilibrio: lo si è visto, chiaramente, contro la Juventus dove i nerazzurri, in controllo fino a quel momento, sono crollati dopo il gol di Rabiot. Il tecnico, inoltre, dovrà cercare di dare più spazio alle seconde linee, per evitare di affaticare troppo i “titolarissimi”: da Gosens a Bellanova fino ad arrivare ad Asllani, il tecnico nerazzurro dovrà “fidarsi” di più delle sue riserve concedendo più di qualche sporadisco scampolo di partita. La stagione è ancora lunga e l’Inter può ancora dire la sua su tutti i fronti: riuscirà Inzaghi a risalire definitivamente la china?